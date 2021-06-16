Готовят новый шаг: военные начали репетиции парада ко Дню независимости

Украинские военные начали подготовку к параду на День независимости. В отдельном президентском полку армейцы за два месяца до 30-летия независимости оттачивают свое мастерство, чтобы удачно пройти Майданом Независимости.

Военнослужащие учатся синхронно делать трюки с оружием и шагать. Во время парада военные будут идти коробками из 10-ти шеренг по 10 человек в каждой.

Каждое движение должно быть отточено до автоматизма. К нынешнему парада военные овладеют новым строевым шагом. Чтобы принять участие в параде, армейцы прошли специальный отбор.

— Конечно волнуешься, потому что это снимают камеры, родители, и конечно есть какая-то тревога на душе и волнения, но после команды шагом марш оно где-то исчезает, — делится ощущениями старший лейтенант, заместитель командира 2-го специального батальона.

День независимости Украины

В этом году 24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. В мае президент Украины Владимир Зеленский анонсировал военный парад, а также концерт на НСК Олимпийский.

Также ко Дню независимости Верховная Рада проведет торжественное заседание, а на Трухановом острове в столице запустят салют. Подробнее, как пройдет празднование Дня независимости читайте на Фактах ICTV.

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