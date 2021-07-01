На території аеропорту Півці Чернігівської області розпочалася підготовка до параду з нагоди 30-річчя Незалежності.

Тренування парадного розрахунку зведеної механізованої колони Сухопутних військ Збройних сил України триватиме до 7 серпня.

У день свята українцям готуються продемонструвати 300 одиниць техніки.

Це будуть танки Т-64 Булат, БМП-1 із 30-міліметровим модулем, БМП-2, СБА Козак-2, БТР-3ДА, БТР-4Е, ММК Барс-3, СБА Козак-2М1, СБА Варта із протитанковим ракетним комплексом Javelin, тактична бойова колісна машина Oncilla тощо.

На час підготовки 1 200 військовослужбовців, які візьмуть участь у заходах до Дня Незалежності, перебуватимуть у спеціально обладнаному польовому таборі, де створили всі необхідні побутові умови.

У середині червня стартувала й підготовка в окремому президентському полку.

Військовослужбовці два місяці вчитимуться синхронно робити трюки зі зброєю. До ювілею вони представлять новий стройовий крок.

Під час параду військові йтимуть коробками з 10-ти шеренг по 10 осіб у кожній.

Фото: Міноборони