Запуск рынка земли в Украине с 1 июля является одной из главных реформ современности, восстановлением справедливости и весомым шагом к цивилизованному миру.

Об этом сообщили в Офисе президента, отметив, что земельная реформа — это не о продаже земли, а о возможности свободно и самостоятельно распоряжаться ею. Хотя владельцам земли советуют не спешить продавать свои наделы, а подождать, пока цена вырастет.

В целом в Офисе президента рассчитывают, что благодаря реформе вырастут стоимость земли, ставки ее аренды, а еще в Украине наконец-то может появиться мощный класс фермеров.

В ведомстве заверили, что никакой массовой скупки украинских черноземов не будет. Так, права на покупку земли не будет у банков, они могут получить ее только в случае взыскания залога по кредиту, если человек не возвращает долг.

Агрохолдингам также выгоднее продолжать арендовать земельные участки, чем скупать. Поскольку им понадобилось бы много средств, чтобы даже по стартовым ценам купить эту землю, которую они уже обрабатывают.

В Офисе президента напомнили: даже после старта второго этапа реформы в 2024 году иностранцы не смогут покупать землю в Украине. Не будет никакой возможности для покупки и у граждан России или компаний государства-агрессора.

С 1 июля в Украине заработал рынок земли. С сегодняшнего дня купить ее могут только физические лица, являющиеся гражданами Украины, но с ограничением 100 га в одни руки.