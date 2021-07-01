Запуск ринку землі в Україні з 1 липня є однією з найголовніших реформ сучасності, відновленням справедливості і вагомим кроком до цивілізованого світу.

Про це повідомили в Офісі президента, зазначивши, що земельна реформа – це не про продаж землі, а про можливість вільно й самостійно розпоряджатися нею. Хоча власникам землі радять не поспішати продавати свої наділи, а почекати, поки ціна зросте.

Загалом в Офісі президента розраховують, що завдяки реформі зростуть вартість землі, ставки її оренди, а ще в Україні нарешті може з’явитися потужний клас фермерів.

У відомстві запевнили, що жодної масової скупки українських чорноземів не буде. Так, права на купівлю землі не буде у банків, вони можуть отримати її лише у разі стягнення застави за кредитом, якщо людина не повертає позику.

Агрохолдингам також вигідніше продовжувати орендувати земельні ділянки, ніж скуповувати. Оскільки їм знадобилось би багато коштів, щоб навіть за стартовими цінами купити ту землю, яку вони вже обробляють.

О Офісі президента нагадали: навіть після старту другого етапу реформи у 2024 році іноземці не зможуть купувати землю в Україні. Не буде жодної можливості для купівлі і в громадян Росії чи компаній держави-агресора.

З 1 липня в Україні запрацював ринок землі. Відсьогодні купити її можуть тільки фізособи, які є громадянами України, але з обмеженням 100 га в одні руки.