Опять Нью-Йорк: поселку в Донецкой области вернули историческое название

Поселок Новгородское Бахмутского района Донецкой области изменил название на Нью-Йорк. Верховная Рада проголосовала за его переименование.

Соответствующее постановление №5081 без обсуждения, по сокращенной процедуре поддержал 301 народный депутат.

Переименование Новгородского инициировали его жители с целью возвращения населенному пункту исторического названия.

Поселок городского типа входит в состав Торецкой городской территориальной общины и находится на расстоянии 42 км от Бахмута.

В поселке сейчас проживает около 12 тыс. человек.

На территории поселка в 1892 году была создана немецкая колония Нью-Йорк. Учредителями были немцы-меннониты из хортицких колоний. В колонии часть населения были лютеранами, часть менонитами.

19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк Дзержинского района Сталинской области был переименован в Новгородское.

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