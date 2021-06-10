В Киеве появится две новые улицы, а также получат названия два сквера. Одну из улиц в Деснянском районе столицы назвали в честь украинской геодезистки и краеведника Лидии Пономаренко.

А в Святошинском районе улицу назвали в честь авиаконструктора Петра Балабуева. Такое решение 10 июня принял Киевский городской совет.

Также депутаты поддержали присвоение безымянному скверу в Деснянском районе имени Вячеслава Еремея. Это украинский журналист и Герой Небесной сотни. После смерти его отметили званием Герой Украины.

В честь археолога, искусствоведа и жертвы сталинского режима Николая Макаренко назвали сквер в Шевченковском районе, который находится вблизи Владимирского проезда.

Переименование улиц в Киеве

Недавно КГГА приняла решение о переименовании девяти улиц в Киеве. Двум школам в Оболонском районе также присвоили новые названия.

Сквер возле Андреевского спуска назвали в честь оперного певца Василия Слипака. Он погиб во время военных действий на Востоке Украины.