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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Киеве присвоили названия двум новым улицам и безымянным скверам

Київ, Киев

В Киеве появится две новые улицы, а также получат названия два сквера. Одну из улиц в Деснянском районе столицы назвали в честь украинской геодезистки и краеведника Лидии Пономаренко.

А в Святошинском районе улицу назвали в честь авиаконструктора Петра Балабуева. Такое решение 10 июня принял Киевский городской совет.

Также депутаты поддержали присвоение безымянному скверу в Деснянском районе имени Вячеслава Еремея. Это украинский журналист и Герой Небесной сотни. После смерти его отметили званием Герой Украины.

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В честь археолога, искусствоведа и жертвы сталинского режима Николая Макаренко назвали сквер в Шевченковском районе, который находится вблизи Владимирского проезда.

Переименование улиц в Киеве

Недавно КГГА приняла решение о переименовании девяти улиц в Киеве. Двум школам в Оболонском районе также присвоили новые названия.

Сквер возле Андреевского спуска назвали в честь оперного певца Василия Слипака. Он погиб во время военных действий на Востоке Украины.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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