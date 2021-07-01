Знову Нью-Йорк: селищу на Донеччині повернули історичну назву

Селище Новгородське Бахмутського району Донецької області змінило назву на Нью-Йорк. Верховна Рада проголосувала за його перейменування.

Відповідну постанову №5081 без обговорення, за скороченою процедурою підтримав 301 народний депутат.

Перейменування Новгородського ініціювали його жителі з метою повернення населеному пункту історичної назви.

Селище міського типу входить до складу Торецької міської територіальної громади та розташоване на відстані 42 км від Бахмуту.

У селищі нині проживає близько 12 тис. мешканців.

На території селища у 1892 році була створена німецька колонія Нью-Йорк. Засновниками були німці-меноніти з хортицьких колоній. У колонії частина населення були лютеранами, частина менонітами.

19 жовтня 1951 року селище Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області було перейменоване на Новгородське.

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Фото: maps.visicom.ua