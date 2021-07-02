3 июля в Киеве синоптики прогнозируют ливни и грозы. Непогоду предусматривают в день трансляции на большом экране под открытым небом матча Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Укргидромедцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в городе.

В то же время Департамент муниципальной безопасности напоминает, как вести себя во время грозы:

выключить электроприборы и не пользоваться ими;

закрыть окна и не подходить к ним;

не касаться металлических дверей;

снять с себя все металлические предметы.

На природе нужно спуститься в низину, не прятаться под одинокими деревьями (столбами, вышками) и находиться подальше от водоемов.

В лесу стоит спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Если человек находится в компании, то нужно разойтись и расположиться в одиночку.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями и скалами, сидеть на полянах, купаться в водоемах.

Также категорически запрещено идти в открытой местности в мокрой одежде и находиться в многолюдной компании.

Киевлян призывают немедленно звонить в экстренные службы, и по номеру 101 или 103 в случае падения деревьев или веток или же травмировании.

В то же время в случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую УК Киевавтодор по телефону — 284-74-19.

3 июля состоится ожесточенный поединок сборной Украины с командой Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Матч начинается в 22.00 по киевскому времени.

Где можно в Киеве посмотреть трансляцию матча Украина-Англия на большом экране — узнайте на Фактах ICTV.

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Источник: ДМБ