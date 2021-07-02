3 липня у Києві синоптики прогнозують зливи та грози. Негоду передбачають у день трансляції на великому екрані під відкритим небом матчу Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020.

Укргідромедцентр попереджає про небезпечні метереологічні явища у місті.

Водночас Департамент муніципальної безпеки нагадує, як поводитися під час грози:

вимкнути електроприлади і не користуватися ними;

зачинити вікна й не підходити до них;

не торкатися металевих дверей;

зняти з себе усі металеві речі.

На природі потрібно спуститися в низину, не ховатися під одинокими деревами (стовпами, вишками) та перебувати подалі від водойм.

У лісі варто сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Якщо людина перебуває в компанії, то потрібно розійтися й розташуватися поодинці.

Під час грози не можна ховатися під дуже високими деревами й скелями, сидіти на галявинах, купатися у водоймах.

Також категорично заборонено іти відкритою місцевістю в мокрому одязі й перебувати в багатолюдній компанії.

Киян закликають негайно телефонувати в екстрені служби, та за номерими 101 або 103 у випадку падіння дерев чи гілок або ж травмуванні.

Водночас у разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах просять звертатись до цілодобової диспетчерської КК Київавтодор за номером – 284-74-19.

3 липня відбудеться запеклий поєдинок збірної України з командою Англії у межах 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Матч починається о 22.00 за київським часом.

Де можна у Києві подивитись трансляцію матчу Україна-Англія на великому екрані – дізнайтесь на Фактах ICTV.

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Джерело: ДМБ