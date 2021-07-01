3 липня збірна України гратиме із командою Англії у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Зустріч відбудеться у Римі на Стадіо Олімпік.

Матч Україна-Англія розпочинається о 22.00 за києвським часом.

У Києві трансляцію гри Україна-Англія дивитись можна на великому екрані біля торгово-розважального центра Gulliver, що розташований неподалік станції метро Палац Спорту, а також у фан-зоні на Оболоні, біля ТЦ Епіцентр на Полярній, 20Д.

Окрім того, Укрзалізниця анонсувала трансляцію футбольного поєдинку.

Так, мандрівники та фанати підопічних Андрія Шевченка зможуть дивитись матч Україна-Англія на Центральному та Південному залізничних вокзалах Києва.

Окрім того, вболівальники можуть подивитися матч Україна-Англія в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

4 липня у повторі поєдинок можна подивитись на телеканалах Футбол 3, Футбол 2 та Футбол 1.