В ОРДЛО через несколько месяцев возможна экологическая катастрофа — Резников

Оккупационные власти в ОРДЛО закрыли и затопили десятки шахт, поставив под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуются около 800 тыс. человек, что может повлечь экологическую катастрофу в ближайшие месяцы.

О такой угрозе предупреждает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— Через несколько месяцев мы получим экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области, — подчеркнул он.

По его словам, вода из шахт может попасть в колодцы.

Глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый уточнил, что в зоне опасности также города на контролируемой Украиной территории — это Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

До 2014 года из шахт постоянно откачивали грунтовые воды, чтобы радиация не попала в водоносные горизонты, но оккупанты прекратили это делать.