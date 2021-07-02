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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В ОРДЛО через несколько месяцев возможна экологическая катастрофа — Резников

Олексій Резніков

Оккупационные власти в ОРДЛО закрыли и затопили десятки шахт, поставив под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуются около 800 тыс. человек, что может повлечь экологическую катастрофу в ближайшие месяцы.

О такой угрозе предупреждает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— Через несколько месяцев мы получим экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области, — подчеркнул он.

По его словам, вода из шахт может попасть в колодцы.

Глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый уточнил, что в зоне опасности также города на контролируемой Украиной территории — это Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

До 2014 года из шахт постоянно откачивали грунтовые воды, чтобы радиация не попала в водоносные горизонты, но оккупанты прекратили это делать.

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Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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