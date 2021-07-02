В ОРДЛО за кілька місяців можлива екологічна катастрофа – Резніков

Окупаційна влада в ОРДЛО закрила та затопила десятки шахт, поставивши під загрозу джерела питної води, якими користуються близько 800 тис. осіб, що може спричинити екологічну катастрофу в найближчі місяці.

Про таку загрозу попереджає міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

– За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області, – наголосив він.

За його словами, вода з шахт може потрапити у криниці.

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований уточнив, що у зоні небезпеки також міста на контрольованій Україною території – це Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.

До 2014 року із шахт постійно відкачували ґрунтові води, щоби радіація не потрапила у водоносні горизонти, але окупанти припинили це робити.