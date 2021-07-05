Минреинтеграции выплатило денежную помощь 33 освобожденным из плена украинцам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь 33 гражданам Украины в размере 100 тыс. грн каждому.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным Минреинтеграции, эти украинцы находились в плену с 2014-го в течение разных лет с начала российской агрессии против украинского государства.

Сейчас эти граждане Украины освобождены из плена. Всего на личные счета 33 украинцев из 57 граждан перечислили 3,3 млн грн.

3 июня 2021 года Межведомственная комиссия признала, что этих людей лишили свободы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

После получения некоторых документов денежную помощь получат еще 24 украинца, которых освободили из плена. Минреинтеграции напоминает, что ведомство продолжает работу по оказанию помощи незаконно осужденным или военнопленным гражданам, пострадавшим от российской агрессии.

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Фото: Минреинтеграции