Украина планирует вернуть около 100 граждан в рамках следующего обмена пленными с РФ.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что сейчас Украина узнала местонахождение более 90 своих граждан, которых незаконно удерживает Российская Федерация.

В эфире одного из украинских телеканалов Арестович добавил, что люди, которых будут пытаться вернуть в рамках обмена, это в первую очередь украинские военные, которые попали в плен.

Спикер также рассказал, что всего РФ незаконно удерживает около 260 украинских граждан, но местонахождение некоторых пока установить не удалось.

Сейчас предполагается, что их удерживают на территории России или во временно оккупированном Крыму.

Арестович об обмене пленными

13 мая Алексей Арестович заявил, что Россия считает освобождение пленных политической уступкой, поэтому надеяться на обмен в ближайшее время не стоит.

Также политик отметил, что он пока не видит перспектив в этом вопросе.