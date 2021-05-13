PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Украина хочет вернуть около 100 граждан в рамках обмена пленными с РФ

Украина хочет вернуть около 100 граждан в рамках обмена пленными с РФ

Украина планирует вернуть около 100 граждан в рамках следующего обмена пленными с РФ.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что сейчас Украина узнала местонахождение более 90 своих граждан, которых незаконно удерживает Российская Федерация.

Читайте
Учителей в Крыму заставляют получать российские паспорта, угрожая увольнением

В эфире одного из украинских телеканалов Арестович добавил, что люди, которых будут пытаться вернуть в рамках обмена, это в первую очередь украинские военные, которые попали в плен.

Спикер также рассказал, что всего РФ незаконно удерживает около 260 украинских граждан, но местонахождение некоторых пока установить не удалось.

Сейчас предполагается, что их удерживают на территории России или во временно оккупированном Крыму.

Арестович об обмене пленными

13 мая Алексей Арестович заявил, что Россия считает освобождение пленных политической уступкой, поэтому надеяться на обмен в ближайшее время не стоит.

Также политик отметил, что он пока не видит перспектив в этом вопросе.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка