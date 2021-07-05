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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Назвал 196 стран за 13,5 минут: 6-летний мальчик со Львовщины стал рекордсменом Украины

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Шестилетний житель Львовщины Марко Данчевский установил рекорд Украины и стал лучшим в номинации Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте. Мальчик за 13,5 минут сумел назвать 196 стран.

Такой информацией поделилась в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, юный житель города Стрый продемонстрировал блестящий результат, без ошибок назвав 196 стран по контуру на карте за 13,5 минут.

6-річний Марко Данчевський встановив рекорд України

Рекорд Марка внесли в Национальный реестр рекордов в категории Дети.

Как отметила Ветрова, захват географией у мальчика начался несколько лет назад с рабочего кабинета его дедушки, директора Стрыйской общеобразовательной школы №10 Романа Кухара.

— Больше всего мальчика заинтересовала большая географическая карта мира, расположенная на стене кабинета, — добавила она.

В то же время дедушка, заметив заинтересованность в внука к географии, начал рассказывать малом исследователю захватывающие истории о реках, озерах, горах, морях, городах и странах.

Теперь вся семья гордится Марком. Ведь он знает не только названия и месторасположение всех без исключения стран мира, но и их государственные флаги, а также может рассказать много историй развития этих государств.

Также Ветрова заметила, что юный рекордсмен сейчас мечтает путешествовать по Украине и миру, чтобы исследовать города.

Источник: Лана Ветрова

Фото: Лана Ветрова

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