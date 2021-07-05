Шестилетний житель Львовщины Марко Данчевский установил рекорд Украины и стал лучшим в номинации Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте. Мальчик за 13,5 минут сумел назвать 196 стран.

Такой информацией поделилась в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, юный житель города Стрый продемонстрировал блестящий результат, без ошибок назвав 196 стран по контуру на карте за 13,5 минут.

Рекорд Марка внесли в Национальный реестр рекордов в категории Дети.

Как отметила Ветрова, захват географией у мальчика начался несколько лет назад с рабочего кабинета его дедушки, директора Стрыйской общеобразовательной школы №10 Романа Кухара.

— Больше всего мальчика заинтересовала большая географическая карта мира, расположенная на стене кабинета, — добавила она.

В то же время дедушка, заметив заинтересованность в внука к географии, начал рассказывать малом исследователю захватывающие истории о реках, озерах, горах, морях, городах и странах.

Теперь вся семья гордится Марком. Ведь он знает не только названия и месторасположение всех без исключения стран мира, но и их государственные флаги, а также может рассказать много историй развития этих государств.

Также Ветрова заметила, что юный рекордсмен сейчас мечтает путешествовать по Украине и миру, чтобы исследовать города.

Источник: Лана Ветрова

Фото: Лана Ветрова