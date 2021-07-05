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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Назвав 196 країн за 13,5 хвилин: 6-річний хлопчик із Львівщини став рекордсменом України

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Шестирічний житель Львівщини Марко Данчевський встановив рекорд України і став найкращим у номінації Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять за контуром на карті. Хлопчик за 13,5 хвилин зумів назвати 196 країн.

Такою інформацією поділилась у соцмережі керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, юний житель міста Стрий продемонстрував блискучий результат, без помилок назвавши 196 країн за контуром на карті за 13,5 хвилин.

6-річний Марко Данчевський встановив рекорд України

Рекорд Марка внесли до Національного реєстру рекордів у категорії Діти.

Як зазначила Вєтрова, захоплення географією у хлопчика розпочалось кілька років тому із робочого кабінету його дідуся, директора Стрийської загальноосвітньої школи №10 Романа Кухара.

– Найбільше хлопчика зацікавила велика географічна карта світу, яка розташована на стіні кабінету, – додала вона.

Водночас дідусь, помітивши зацікавленість у внука до географії, почав розповідати малому досліднику захоплюючі історії про ріки, озера, гори, моря, міста та країни.

Тепер вся родина пишається Марком. Адже він знає не лише назви і місцерозташування всіх без винятку країн світу, а й їхні державні прапори, а також може розповісти багато історій розвитку цих держав.

Також Вєтрова зауважила, що юний рекордсмен нині мріє подорожувати Україною та світом, щоб досліджувати міста.

Джерело: Лана Вєтрова

Фото: Лана Вєтрова

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