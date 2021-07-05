Шестирічний житель Львівщини Марко Данчевський встановив рекорд України і став найкращим у номінації Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять за контуром на карті. Хлопчик за 13,5 хвилин зумів назвати 196 країн.

Такою інформацією поділилась у соцмережі керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, юний житель міста Стрий продемонстрував блискучий результат, без помилок назвавши 196 країн за контуром на карті за 13,5 хвилин.

Рекорд Марка внесли до Національного реєстру рекордів у категорії Діти.

Як зазначила Вєтрова, захоплення географією у хлопчика розпочалось кілька років тому із робочого кабінету його дідуся, директора Стрийської загальноосвітньої школи №10 Романа Кухара.

– Найбільше хлопчика зацікавила велика географічна карта світу, яка розташована на стіні кабінету, – додала вона.

Водночас дідусь, помітивши зацікавленість у внука до географії, почав розповідати малому досліднику захоплюючі історії про ріки, озера, гори, моря, міста та країни.

Тепер вся родина пишається Марком. Адже він знає не лише назви і місцерозташування всіх без винятку країн світу, а й їхні державні прапори, а також може розповісти багато історій розвитку цих держав.

Також Вєтрова зауважила, що юний рекордсмен нині мріє подорожувати Україною та світом, щоб досліджувати міста.

Джерело: Лана Вєтрова

Фото: Лана Вєтрова