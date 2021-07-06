В Министерстве юстиции объяснили, что средства должников за коммунальные услуги и штрафы не будут списываться автоматически со счетов.

Средства могут быть арестованы в автоматическом режиме, то есть должник не сможет ими пользоваться.

— Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств, — заверили в Минюсте.

В ведомстве пояснили, что сначала факт задолженности должен подтвердить своим решением суд или другой уполномоченный орган.

Затем, если возврата долгов или уплаты штрафа не произошло, деньги будут арестованы на счете гражданина, этим будет заниматься исполнительная служба.

В Минюсте отметили, что такая ситуация возможна только после открытия исполнительного производства, и добавили, что человек может свободно пользоваться другими счетами.

Чтобы не попасть в такую ​​ситуацию, ведомство посоветовало регулярно проверять Единый реестр должников, портал Онлайн-дом юстиции, онлайн-портал госуслуг Дія и автоматизированную систему исполнительного производства.

Подробнее о том, как проверить себя в реестре должников, читайте в материале Фактов ICTV.