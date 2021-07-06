У Міністерстві юстиції пояснили, що кошти боржників за комунальні послуги та штрафи не будуть списуватись автоматично з рахунків.

Натомість кошти можуть бути арештовані в автоматичному режимі, тобто боржник не зможе ними користуватися.

– Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів, – запевнили у Мін’юсті.

У відомстві пояснили, що спочатку факт заборгованості повинен підтвердити своїм рішенням суд або інший уповноважений орган.

Потім, якщо повернення боргів або сплати штрафу не відбулось, гроші будуть заарештовані на рахунку громадянина, цим займатиметься виконавча служба.

У Мін’юсті наголосили, що така ситуація можлива тільки після відкриття виконавчого провадження, і додали, що людина може вільно користуватись іншими рахунками.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, відомство порадило регулярно перевіряти Єдиний реєстр боржників, портал Онлайн-будинок юстиції, онлайн-портал держпослуг Дія та автоматизовану систему виконавчого провадження.

Детальніше про те, як перевірити себе у реєстрі боржників, читайте в матеріалі Фактів ICTV.