Єдиний реєстр боржників: що це таке і як перевірити себе у списку

Що таке Єдиний реєстр боржників?
Реєстр боржників України – це онлайн-база даних про боржників. Тут оприлюднюють в режимі реального часу інформацію про заборгованість українців, щоб вони не могли уникнути відповідальності.
Як перевірити, чи є ви у реєстрі боржників?
Перевірити, чи не потрапили ви часом до реєстру боржників, можна на сайті Міністерства юстиції за посиланням. Для початку потрібно обрати тип боржника: фізична або юридична особа.
Потім фізособі (звичайному громадянину України) необхідно ввести своє прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження і реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
Після цього із запропонованого списку треба обрати категорію, за якою ви хочете перевірити, чи немає у вас заборгованості, і натиснути кнопку Шукати.
Щоб юридична особа могла перевірити, чи є вона у реєстрі боржників, потрібно ввести найменування компанії, її ідентифікаційний код, обрати відповідну категорію із запропонованого списку і натиснути кнопку Шукати.
Хто зазвичай потрапляє до Єдиного реєстру боржників?
Адвокат АО CREDENCE Андрій Арсірій у коментарі Фактам ICTV пояснює: якщо йдеться про громадян, то до Єдиного реєстру боржників потрапляють особи, щодо яких відкрите виконавче провадження майнового характеру, тобто особа має статус боржника у такому провадженні.
Одну з найбільш розповсюджених категорій осіб-боржників становлять порушники правил дорожнього руху. Також непоодинокими є випадки, коли в Єдиний реєстр боржників потрапляють особи, які ухиляються від сплати аліментів.
Але це можливо, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.
Чи знімають борги з усіх, хто потрапив до реєстру?
Андрій Арсірій зазначає: якщо, наприклад, виконавче провадження відкрито за примусовим стягненням штрафу за порушення ПДР, то тільки такий штраф можливо примусово стягнути.
Для стягнення будь-якого іншого боргу необхідне рішення суду або іншого уповноваженого органу та виконавчий документ за цим рішенням.
– Простими словами кажучи: якщо у вас є борг за порушення ПДР і по ньому відкрите виконавче провадження, то в його межах можуть стягнути тільки заборгованість за це порушення ПДР, і жодного іншого боргу.
Однак щодо людини може бути відкрито декілька виконавчих проваджень за різними виконавчими документами, – наголошує експерт.
У які терміни можуть зняти гроші за борги?
Адвокат Андрій Арсірій пояснює, що терміни стягнення коштів залежать від того, коли було отримано виконавчий документ. За загальним правилом, він може бути пред’явлений до примусового виконання протягом трьох років.
– Після отримання виконавчого листа та відкриття виконавчого провадження виконавець може звертатися до банку з вимогою про надання інформації щодо рахунків боржника, і після її отримання – направляти постанову про арешт наявних на рахунку коштів, – зазначає адвокат.
Відповідно до ч. 2 ст. 13 закону Про виконавче провадження, арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення.
Згідно з ч. 3 цієї ж статті, платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту, та в подальшому – не пізніше наступного робочого дня із дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках.
Тобто загалом терміни списання коштів з банківського рахунку боржника після їхнього виявлення не займають багато часу.
Коли громадянина можуть виключити з реєстру боржників?
За словами адвоката АО CREDENCE Андрія Арсірія, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно із винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, коли з нього стягнули необхідну суму боргу.
Також це можуть зробити, коли виконавче провадження припинене з інших підстав, наприклад, коли особа, якій повинні сплатити борг, просить завершити його.
Тобто доки відкрите виконавче провадження, вас неможливо виключити з Єдиного реєстру боржників.