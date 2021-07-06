Єдиний реєстр боржників: що це таке і як перевірити себе у списку

Перевірити, чи не потрапили ви часом до реєстру боржників, можна на сайті Міністерства юстиції за посиланням. Для початку потрібно обрати тип боржника: фізична або юридична особа.

Потім фізособі (звичайному громадянину України) необхідно ввести своє прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження і реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Після цього із запропонованого списку треба обрати категорію, за якою ви хочете перевірити, чи немає у вас заборгованості, і натиснути кнопку Шукати.

Як перевірити себе в реєстрі боржників і хто до нього може потрапити / 2 фотографии

Щоб юридична особа могла перевірити, чи є вона у реєстрі боржників, потрібно ввести найменування компанії, її ідентифікаційний код, обрати відповідну категорію із запропонованого списку і натиснути кнопку Шукати.