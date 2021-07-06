Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника керівного складу Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

За даними слідства, екс-правоохоронець організовував вивезення співробітників Беркуту (підрозділ міліції у структурі МВС України, що існував до 2014 року), причетних до масових вбивств учасників акцій протесту 2014 року на Інститутській вулиці у Києві.

Також колишній правоохоронець знищив та приховав табельну вогнепальну зброю Беркуту. Щоб співробітники так званої “чорної роти” Беркуту уникнули покарання, чоловік вивозив їх за межі Києва.

Ввечері 23 лютого 2014 року екс-правоохоронець організував перевезення беркутівців від Києва до місця переховування. Наступного дня правопорушники групами на таксі виїхали за межі Києва у напрямку Миколаєва.

Також чоловік знищив знаряддя вчинення злочинів – 24 автомати АКМС, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці Форт-500 та одну рушницю Форт-12, які застосували щодо учасників акцій протесту.

Екс-правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень, умисному приховуванні особливо тяжких злочинів, незаконне видалення маркування вогнепальної зброї та її знищення шляхом розрізання, а також носіння вогнепальної зброї без дозволу (ст. 41, ст. 365, ст. 396, ст. 263, ст. 263-1 КК України).