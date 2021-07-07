Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовятся к возможным боевым действиям, сообщает штаб Операции объединенных сил.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что в зоне безопасности боевики разместили много вооружения и техники.

Шесть бронированных машин и 122-мм самоходная гаубица 2С1 Гвоздика расположены недалеко от населенного пункта Кальмиусское.

В населенном пункте Раздольное зафиксировали присутствие 23 единиц БМП (Боевая машина пехоты).

За пределами разрешенных мест хранения боевики разместили 11 танков, 26 боевых бронированных машин неподалеку Шимшиновки, еще 30 танков, девять самоходных и 18 буксировочных гаубиц размещены у Мирного.

Там же наемники разместили 101 единицу бронированных машин, а к Круглику стянули 30 танков, зафиксировал беспилотный летательный аппарат.

В штабе ООС считают, что это свидетельствует о подготовке оккупантов к возможным боевым действиям и подчеркивают, что скопление военной техники и вооружения на оккупированной территории Луганщины обостряет обстановку.

Кроме скопления вооружения боевики игнорируют достигнутые ранее договоренности.