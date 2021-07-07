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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Бойовики стягують техніку в заборонені зони – штаб ООС не виключає нових бойових дій

російська техніка

Незаконні збройні формування на Донбасі готуються до ймовірних бойових дій, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йдеться, що у зоні безпеки бойовики розмістили багато озброєння та техніки.

Шість броньованих машин та 122-мм самохідна гаубиця 2С1 Гвоздика розташовані неподалік населеного пункту Кальміуське.

У населеному пункті Роздольне зафіксували присутність 23 одиниць БМП (Бойова машина піхоти).

За межами дозволених місць зберігання бойовики розмістили 11 танків, 26 бойових броньованих машин неподалік Шимшинівки, ще 30 танків, дев’ять самохідних та 18 буксирувальних гаубиць розміщено біля Мирного.

Там же найманці розташували 101 одиницю броньованих машин, а до Круглику стягнули 30 танків, зафіксував безпілотний літальний апарат.

У штабі ООС вважають, що це свідчить про підготовку окупантів до можливих бойових дій та наголошують, що скупчення військової техніки та озброєння на окупованій території Луганщини загострює обстановку.

Окрім скупчення озброєння бойовики ігнорують досягнуті раніше домовленості.

Джерела: ОБСЄ, Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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