В Мариуполе военные развернули украинский флаг и установили рекорд

В городе Мариуполе Донецкой области украинские военные установили новый рекорд. Наибольшее количество военнослужащих развернуло государственный флаг Украины.

Об этом сообщил организатор мероприятия Закарпатский Легион — 128 ОГШБр Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

В легионе рассказали, что это достижение зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины.

Украинские военнослужащие развернули флаг Украины длиной 128 метров и высотой три метра. Государственный символ приехал из Закарпатья, в частности, благодаря стараниям Камилы Кочиш, которая создала этот флаг.

Недавно 6-летний мальчик стал рекордсменом Украины, назвав 196 стран мира за 13,5 минут. Местный житель Львовской области стал лучшим в номинации Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что мальчик начался увлекаться географией несколько лет назад благодаря своему дедушке.

Фото: Закарпатский Легион — 128 ОГШБр ВСУ