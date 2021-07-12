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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Установили новый рекорд: в Мариуполе военные развернули украинский флаг под открытым небом

Установили новый рекорд: в Мариуполе военные развернули украинский флаг под открытым небом

В городе Мариуполе Донецкой области украинские военные установили новый рекорд. Наибольшее количество военнослужащих развернуло государственный флаг Украины.

Об этом сообщил организатор мероприятия Закарпатский Легион — 128 ОГШБр Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

В Мариуполе военные развернули украинский флаг и установили рекорд

В легионе рассказали, что это достижение зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины.

Украинские военнослужащие развернули флаг Украины длиной 128 метров и высотой три метра. Государственный символ приехал из Закарпатья, в частности, благодаря стараниям Камилы Кочиш, которая создала этот флаг.

В Мариуполе военные развернули украинский флаг и установили рекорд

В Мариуполе военные развернули украинский флаг и установили рекорд

Недавно 6-летний мальчик стал рекордсменом Украины, назвав 196 стран мира за 13,5 минут. Местный житель Львовской области стал лучшим в номинации Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что мальчик начался увлекаться географией несколько лет назад благодаря своему дедушке.

Фото: Закарпатский Легион — 128 ОГШБр ВСУ

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