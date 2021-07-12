У Маріуполі військові розгорнули український прапор та встановили рекорд

У місті Маріуполі Донецької області українські військові встановили новий рекорд. Найбільша кількість військовослужбовців розгорнула державний прапор України.

Про це повідомив організатор заходу Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр Збройних сил України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У легіоні розповіли, що це досягнення зафіксували представники Національного Реєстру Рекордів України.

Українські військовослужбовці розгорнули прапор України довжиною 128 метрів та заввишки три метри. Державний символ приїхав із Закарпаття, зокрема, завдяки старанням Каміли Кочіш, яка створила цей прапор.

Нещодавно 6-річний хлопчик став рекордсменом України, назвавши 196 країн світу за 13,5 хвилин. Місцевий мешканець Львівської області став найкращим у номінації Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять за контуром на карті.

Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що хлопчик почався захоплюватися географією декілька років тому завдяки своєму дідусеві.

Фото: Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр ЗСУ