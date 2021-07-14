14 июля депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект о принудительном исполнении решений, которым расширили полномочия частных исполнителей.

Законопроект №5660 должен комплексно усовершенствовать процесс принудительного исполнения решений.

За проголосовали 274 депутата, против — 32, воздержались 27 народных избранников.

Проект закона определяет общие принципы и порядок осуществления принудительного исполнения решений, правовой статус, задачи и организацию деятельности субъектов исполнения решений.

Закон предусматривает введение начальной подготовки человека, который хочет стать частным исполнителем.

То есть лицо, которое собирается занять место частного исполнителя, должно пройти соответствующее обучение и стажировку, после того как сдаст квалификационный экзамен.

Законопроект предлагает и некоторые новации, в частности расширение полномочий частных исполнителей и их помощников, вводит цифровизацию процесса принудительного исполнения решений.

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Кроме этого, закон должен облегчить доступ к профессии частного исполнителя, а это в свою очередь приведет к увеличению их количества.