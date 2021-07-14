14 липня депутати Верховної Ради України ухвалили за основу законопроект про примусове виконання рішень, яким розширили повноваження приватних виконавців.

Законопроект №5660 повинен комплексно вдосконалити процес примусового виконання рішень.

За проголосували 274 депутати, проти – 32, утримались 27 народних обранців.

Проект закону визначає загальні принципи та порядок здійснення примусового виконання рішень, правовий статус, завдання та організацію діяльності суб’єктів виконання рішень.

Закон передбачає запровадження початкової підготовки людини, яка хоче стати приватним виконавцем.

Тобто людина, яка збирається посісти місце приватного виконавця, має пройти відповідне навчання та стажування після того, як складе кваліфікаційний іспит.

Законопроект пропонує і деякі новації, зокрема розширення повноважень приватних виконавців та їхніх помічників, запроваджує цифровізацію процесу примусового виконання рішень.

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Крім цього, закон має полегшити доступ до професії приватного виконавця, а це у свою чергу призведе до збільшення їхньої кількості.