20 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за низку законів, які розширюють повноваження приватних виконавців.

Йдеться про три закони – №4330, №4331 та №4532.

Законопроект №4330 ухвалили за основу у першому читанні, за проголосували 268 народних депутатів.

Він передбачає внесення змін до законодавчих актів щодо розширення повноважень приватних виконавців.

Зокрема йдеться про надання повноважень стягувати адміністративні штрафи та здійснювати стягнення у випадках, коли боржниками є державні чи комунальні підприємства.

Але приватні виконавці отримають можливість стягувати суми не більші за 100 тис. грн.

Також закон №4330 передбачає поступове зрівняння повноважень для державних та приватних виконавців.

Закон №4330 by Софія Зінов’єва on Scribd

За проект закону №4331 проголосували 272 народних обранці. Він також спрямований на розширення повноважень приватних виконавців та передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Мета закону полягає у розширенні повноважень приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.

закон 4331 by Софія Зінов’єва on Scribd

Останній законопроект №4532 передбачає внесення змін до Митного Кодексу, його підтримали 273 народних депутати.

Документ покликаний розширити повноваження приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил.

4532 by Софія Зінов’єва on Scribd

Позачергове засідання Ради 20 травня

Окрім розширення повноважень приватних виконавців у четверг 20 травня на засіданні розглядатимуть ще п’ять важливих законопроектів.

Зокрема про зміни до законодавства щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи та вдосконалення корпоративного управління в банках.