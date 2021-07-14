С 1 января 2022 года в стране начнет действовать украинский ветеранский фонд. Это будет фонд при Министерстве по делам ветеранов Украины.

Создание фонда члены правительства внесли в повестку дня заседания Кабмина 14 июля.

Фонд будет стимулировать разработку и внедрение современных проектов, направленных на поддержку ветеранов и членов их семей, и способствовать реадаптации ветеранов в социуме.

Кроме того, фонд будет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса, в частности за счет предоставления грантов.

Средства фонда будут формировать из государственного бюджета, добровольных взносов физических и юридических лиц, в частности иностранных, и других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Для формирования фонда в 2022 году планируют направлять 3 млн грн за счет бюджетной программы по финансовой поддержке общественных объединений ветеранов.