На Киевщине завершается ремонт части магистрали из столицы в аэропорт Борисполь. Открытие запланировано на 19 июля.

Укравтодор отремонтировал этот участок дороги за три недели. Последний раз работы здесь проводились еще 17 лет назад.

Окончательное завершение работ на магистрали в аэропорт Борисполь ожидается до конца августа.

Реконструкция проходит в рамках программы Большая стройка.

Стало известно, когда завершат ремонт части магистрали из Киева в аэропорт Борисполь / 6 фотографий

Общая стоимость всех ремонтных работ составляет более 886 млн гривен.

Укравтодор осуществлял ремонт части автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский длиной почти 17 км.