В 2026 году для детей со статусом внутренне перемещенных лиц действуют обновленные правила получения пособия на жительство.

Главное изменение касается дохода семьи, ведь теперь могут назначить выплаты детям ВПЛ независимо от дохода родителей. Однако это не означает, что деньги автоматически будет получать каждый ребенок ВПЛ. Семья должна отвечать другим условиям программы.

Факты ICTV разобрались, кто может получить выплаты детям ВПЛ в 2026 году и сколько составляет помощь.

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Выплаты детям ВПЛ: кто может получить

Размер выплат детям ВПЛ в 2026 году составляет 3 000 грн в месяц. Деньги выплачивают ежемесячно на банковский счет ВПЛ или уполномоченного лица. Помощь назначают на один шестимесячный период с возможностью продления.

После изменений, утвержденных правительством в марте 2026 года в постановлении №390, доход родителей больше не учитывается при назначении выплаты именно на детей. Но семья должна отвечать другим установленным требованиям.

Для детей в возрасте до шести лет помощь может быть назначена, если ребенок входит в состав семьи и отвечает определенным условиям программы.

Для детей от 6 до 18 лет дополнительно учитывается место фактического проживания и обучения.

В частности, выплата может быть назначена, если ребенок проживает на территории, где продолжаются либо возможные боевые действия, либо на территории, где боевые действия уже завершились, но семья отвечает предусмотренным порядком условиям.

Если ребенок проживает на безопасной территории, важно, чтобы он учился по месту проживания семьи — очно, дистанционно или в смешанном формате.

После изменений 2026 года сам по себе высокий доход родителей не является основанием для отказа в выплате на ребенка.

Как оформить выплаты детям ВПЛ в 2026 году

Заявление может подать один из родителей или другой законный представитель ребенка. В 2026 году можно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через ЦНАП или соответствующий орган местного самоуправления.

Также предусмотрена подача заявления по почте и в электронной форме — через вебпортал Пенсионного фонда, его мобильное приложение или портал Дія, если доступна техническая возможность.

Сейчас именно Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает пособие на жительство ВПЛ. Если заявление подать после установленного для пересмотра срока, пособие назначается не за предыдущий период, а с месяца обращения.

50 тыс. грн для детей, которые вернулись в Украину

Отдельно от выплат для ВПЛ государство предусмотрело единовременное пособие 50 тыс. грн для детей, вернувшихся в Украину после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

Согласно постановлению № 551, пособие является одноразовым и составляет 50 000 грн на ребенка. То есть если в семье вернулись двое детей, право на выплату определяется по каждому ребенку отдельно.

Важно и то, что программа касается не только детей, имеющих статус ВПЛ. Основным условием является факт депортации, принудительного перемещения или возвращения с временно оккупированной территории, а не наличие справки ВПЛ.

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