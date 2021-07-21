Доплату получат более 30 тыс. украинцев: кому повысят пенсию с 1 июля

В Украине с 1 июля лицам с инвалидностью I группы будут выплачивать доплату к пенсии. Она предусмотрена для тех, кто получает пенсии и надбавки ниже 2 200 грн.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании и внес изменения в постановление О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году. По подсчетам правительства, доплаты получат более 31 тыс. человек.

— Предлагается с 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2 200 грн, в случае, когда у лиц с инвалидностью І группы ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений и доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2 200 грн, — говорится в документе.

На доплаты пенсионерам выделят дополнительные средства из государственного бюджета. По предварительным подсчетам, они составят 12,3 млн грн в месяц.

Также доплаты к пенсии в размере 2 тыс. грн получат почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. Вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован с момента внесения изменений в закон об индексации денежных доходов населения.

Поэтому пенсии, назначенные сегодня и до 2018 года, отличались почти вдвое.