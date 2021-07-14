14 июля Кабинет министров принял решение об установлении ежемесячных доплат для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.

Сумма доплат составит 2 тыс. грн. Кроме того, члены правительства установили минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 грн.

– Вопрос повышения пенсий военным требовал неотложного решения. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского сегодня это сделано и сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты, – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован с момента внесения изменения в закон об индексации денежных доходов населения.

Поэтому пенсии, назначенные сегодня и до 2018 года, отличались почти вдвое.

Кроме того, правительство повысило выплаты и участникам боевых действий, которые потеряли работоспособность.

9 июля глава правительства анонсировал, что более 40 тыс. человек должны получать почти на 700 грн больше.

Вместе с тем, Денис Шмыгаль поручил заместителю министра социальной политики покинуть заседание правительства, чтобы гарантировать военнослужащим, которые собрались под зданием правительства, что они будут полностью обеспечены пенсионными выплатами в надлежащих размерах.