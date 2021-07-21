Доплату отримають понад 30 тис. українців: кому підвищать пенсію з 1 липня

В Україні з 1 липня особам з інвалідністю І групи виплачуватимуть доплату до пенсії. Вона передбачена для тих, хто отримує пенсії та надбавки нижче 2 200 грн.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання, внісши зміни до постанови Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році. За підрахунками уряду, доплати отримають понад 31 тис. людей.

– Пропонується з 1 липня надавати щомісячну доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до 2 200 грн, в разі, коли у осіб з інвалідністю І групи щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень і доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2 200 грн, – зазначено у документі.

На доплати пенсіонерам виділять додаткові кошти з державного бюджету. За попередніми підрахунками, вони становитимуть 12,3 млн грн на місяць.

Також доплати до пенсії у розмірі 2 тис. грн отримають майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів. Питання індексації пенсій для військових не було врегульоване з часу внесення змін до закону про індексацію грошових доходів населення.

Через це пенсії, призначені сьогодні та до 2018 року, відрізнялись майже вдвічі.