Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Непогода в Украине: Укрзализныця предупредила об опоздании поездов

потяг

Укрзализныця предупредила пассажиров о задержке ряда поездов из-за осложнения погодных условий по всей территории Украины.

Какие рейсы задерживаются

  • №137 Лисичанск — Хмельницкий (задерживается на 2 часа 40 минут);
  • №126 Киев — Константиновка (на 2 часа 45 минут);
  • №282 Хмельницкий — Геническ (на 2 часа)
  • №15 Харьков — Рахов (на 2 часа)
  • №87 Новоалексеевка — Ковель (на 1 час 10 минут);
  • №188 Ковель — Николаев (на 1 час)
  • №232 Геническ — Ивано-Франковск (на 1 час)
  • №19 Киев — Попасная (на 30 минут).

По состоянию на 10.00 также задерживаются два пригородных поезда Укрзализныци.

  • №6722 Ромодан — Полтава (задерживается на 36 минут);
  • №6724 Ромодан — Полтава (на 30 минут).

Укрзализныця выразила извинения за вынужденную задержку поездов и поблагодарила своих пассажиров за терпение.

По состоянию на утро 21 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, синоптики предупредили о грозах, чрезмерных дождях и граде во многих регионах.

Из-за дождей на Закарпатье может подняться уровень воды в реках. В Ивано-Франковской и Львовской областях возможно частичное затопление некоторых объектов инфраструктуры (2 уровень опасности).

Читайте
Укрзализныця запускает дополнительный летний поезд в Бердянск

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка