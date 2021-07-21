Непогода в Украине: Укрзализныця предупредила об опоздании поездов

Укрзализныця предупредила пассажиров о задержке ряда поездов из-за осложнения погодных условий по всей территории Украины.
Какие рейсы задерживаются
- №137 Лисичанск — Хмельницкий (задерживается на 2 часа 40 минут);
- №126 Киев — Константиновка (на 2 часа 45 минут);
- №282 Хмельницкий — Геническ (на 2 часа)
- №15 Харьков — Рахов (на 2 часа)
- №87 Новоалексеевка — Ковель (на 1 час 10 минут);
- №188 Ковель — Николаев (на 1 час)
- №232 Геническ — Ивано-Франковск (на 1 час)
- №19 Киев — Попасная (на 30 минут).
По состоянию на 10.00 также задерживаются два пригородных поезда Укрзализныци.
- №6722 Ромодан — Полтава (задерживается на 36 минут);
- №6724 Ромодан — Полтава (на 30 минут).
Укрзализныця выразила извинения за вынужденную задержку поездов и поблагодарила своих пассажиров за терпение.
По состоянию на утро 21 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, синоптики предупредили о грозах, чрезмерных дождях и граде во многих регионах.
Из-за дождей на Закарпатье может подняться уровень воды в реках. В Ивано-Франковской и Львовской областях возможно частичное затопление некоторых объектов инфраструктуры (2 уровень опасности).