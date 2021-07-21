Негода в Україні: Укрзалізниця попередила про запізнення потягів

Укрзалізниця попередила пасажирів про затримання низки потягів через ускладнення погодних умов на всій території України.

Які рейси затримуються

№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (на 2 години 45 хвилин);

№282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години);

№15 Харків — Рахів (на 2 години);

№87 Новоолексіївка — Ковель (на 1 годину 10 хвилин);

№188 Ковель — Миколаїв (на 1 годину);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину);

№19 Київ — Попасна (на 30 хвилин).

Станом на 10.00 також затримуються два приміські потяги Укрзалізниці.

№6722 Ромодан – Полтава (затримується на 36 хвилин);

№6724 Ромодан – Полтава (на 30 хвилин).

Укрзалізниця висловила вибачення за вимушену затримку потягів та подякувала своїм пасажирам за терпіння.

Станом на ранок 21 липня в Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, синоптики попередили про грози, надмірні дощі та град у багатьох регіонах.

Через дощі на Закарпатті може піднятися рівень води у річках. В Івано-Франківській та Львівській областях можливе часткове затоплення деяких об’єктів інфраструктури (2 рівень небезпеки).