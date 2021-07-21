Негода в Україні: Укрзалізниця попередила про запізнення потягів

Укрзалізниця попередила пасажирів про затримання низки потягів через ускладнення погодних умов на всій території України.
Які рейси затримуються
- №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (на 2 години 45 хвилин);
- №282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години);
- №15 Харків — Рахів (на 2 години);
- №87 Новоолексіївка — Ковель (на 1 годину 10 хвилин);
- №188 Ковель — Миколаїв (на 1 годину);
- №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину);
- №19 Київ — Попасна (на 30 хвилин).
Станом на 10.00 також затримуються два приміські потяги Укрзалізниці.
- №6722 Ромодан – Полтава (затримується на 36 хвилин);
- №6724 Ромодан – Полтава (на 30 хвилин).
Укрзалізниця висловила вибачення за вимушену затримку потягів та подякувала своїм пасажирам за терпіння.
Станом на ранок 21 липня в Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, синоптики попередили про грози, надмірні дощі та град у багатьох регіонах.
Через дощі на Закарпатті може піднятися рівень води у річках. В Івано-Франківській та Львівській областях можливе часткове затоплення деяких об’єктів інфраструктури (2 рівень небезпеки).