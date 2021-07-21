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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Негода в Україні: Укрзалізниця попередила про запізнення потягів

потяг

Укрзалізниця попередила пасажирів про затримання низки потягів через ускладнення погодних умов на всій території України.

Які рейси затримуються

  • №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
  • №126 Київ — Костянтинівка (на 2 години 45 хвилин);
  • №282 Хмельницький — Генічеськ (на 2 години);
  • №15 Харків — Рахів (на 2 години);
  • №87 Новоолексіївка — Ковель (на 1 годину 10 хвилин);
  • №188 Ковель — Миколаїв (на 1 годину);
  • №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (на 1 годину);
  • №19 Київ — Попасна (на 30 хвилин).

Станом на 10.00 також затримуються два приміські потяги Укрзалізниці.

  • №6722 Ромодан – Полтава (затримується на 36 хвилин);
  • №6724 Ромодан – Полтава (на 30 хвилин).

Укрзалізниця висловила вибачення за вимушену затримку потягів та подякувала своїм пасажирам за терпіння.

Станом на ранок 21 липня в Україні оголосили штормове попередження. Зокрема, синоптики попередили про грози, надмірні дощі та град у багатьох регіонах.

Через дощі на Закарпатті може піднятися рівень води у річках. В Івано-Франківській та Львівській областях можливе часткове затоплення деяких об’єктів інфраструктури (2 рівень небезпеки).

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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