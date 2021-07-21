С 20 июля по 2 августа в нескольких районах Киева отключат горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний. Ее не будет в 361 жилом доме, 33 учебных заведениях и 137 ведомствах.

В Киевтеплоэнерго напоминают, что узнать сроки восстановления подачи горячей воды можно из объявлений на домах, на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ или по телефону 15-57 или (044) 500-1557 (с мобильного).

Проведение гидравлических испытаний на период с 20 июля по 2 августа запланировано в двух районах Киева — Голосеевском и Соломенском.

В частности, в Голосеевском районе без горячей воды останется только одно ведомство, которое находится по адресу улица Льва Толстого, 57.

Отключение горячей воды в Киеве — перечень адресов Соломенского района

Рост цены на горячую воду

В 2021 году цены на отопление и горячую воду могут вырасти на треть, то есть на 33% (± 3%). Об этом свидетельствует прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который Кабинет министров одобрил в конце мая.

Согласно документу, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, а в 2023 и 2024 годах — на 5%.

Источник: Киевтеплоэнерго