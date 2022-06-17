З 10 травня 2022 року поетапно в районах Києва відключать гарячу воду через проведення гідравлічних випробувань. Про це повідомив перший заступник голови КМВА Микола Поворозник.

Роботи з гідравлічних випробувань розпочалися вже у Голосіївському, Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах.

– На випробування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно два тижні для кожної ділянки. Наразі гаряче водопостачання буде призупинено, – розповів Микола Поворозник.

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Дарницька ТЕЦ повідомила, що знову продовжує терміни відключення гарячої води у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Згідно з останнім повідомленням, її не буде до 31 липня.

У теплових мережах будуть проводитися планові гідравлічні випробування. На період відсутності послуги плата за гарячу воду нараховуватися не буде.

Про терміни відсутності гарячої води у конкретному будинку можна дізнатися на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ або за телефонами 15-57 чи(044) 500-1557.

Джерело : КМДА

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