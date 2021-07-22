В среду, 21 июля, США и Германия сообщили о завершении напряженных переговоров по строительству российского газопровода Северный поток-2.

Стороны договорились принять ряд мер для поддержки Украины. В частности, Германия инвестирует $1 млрд в возобновляемую энергетику Украины и введет санкции против России в случае нарушений.

Как отреагировали на сделку по Северному потоку-2 в Украине, проанализировали Факты ICTV.

Северный поток-2: как реагируют украинцы на сделку США и Германии

В общем в Украине соглашение США и Германии воспринимают как предательство. В соцсетях пользователи возмущаются тем, что договоренности по поводу Украины были достигнуты без Украины.

— Для Украины выводы близки к катастрофическим: мы, как политический игрок, не в игре. Совсем. К нам уже не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией, как должны. Мы даже не является частью процесса, не то, что результата.

Соглашение по российскому газопроводу также называют Будапештским меморандумом.

— За спиной Украины согласовали не Северный Поток-2, а Будапештский меморандум-2. Вывод из этого только один, надо было сделать еще значительно раньше — кроме нас самих, мы никому не нужны. Украина должна становиться сильной, чтобы превратиться из объекта к субъекту мировой политики, — уверен кинорежиссер и активист Олег Сенцов.

Также украинцы считают, что компенсации за Северный поток-2 не покроют экономических затрат Украины, которые она испытывает в результате остановки транзита.

— Любая сделка о гарантии является фиговым листочком для приличия. Ее эффект на сдерживание России будет таким же, как и эффект Будапештского меморандума. А денежная компенсация и близко не будет отвечать тем экономическим потерям, которые понесет Украина от опустевшей трубы, — пишет политик Оксана Сыроед.

Политический эксперт Виктор Таран считает, что обещания Германии защитить Украину ничего не стоят.

— Нам дают много красивых обещаний — защитить и не допустить. Но как всегда — никаких гарантий … Создается впечатление, что нас продали. Дешево.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что США и Германия действуют в своих интересах, поэтому на них не стоит обижаться. А их поддержку следует расценивать как жест доброй воли, которого могло и не быть, если бы не резкая критика президента Зеленского.

— Надо сказать западным партнерам спасибо, но одновременно без скандалов и конфликтов показать, что этого мало, и это неэффективно. И борьба вокруг Северного потока и всех вопросов, связанных с этой темой, должна продолжаться.

Соглашение по Северному потоку-2

21 июля США и Германия достигли согласия по поводу строительства Северного потока-2. Государственный департамент США раскрыл подробности договоренностей.

Кроме инвестиций в размере $1 млрд, США и Германия пообещали содействовать продолжению контракта по транзиту газа через Украину до 2024 года.

Если Россия будет использовать газопровод в качестве рычага воздействия против Украины, Берлин обязуется ввести ограничения.

В связи с этим соглашением председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков написал открытое письмо Нэнси Пелоси — спикеру Палаты Представителей Конгресса США.

Разумков назвал российский газопровод угрозой для Украины и Европы и призвал не допустить его строительства.