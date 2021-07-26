Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Брала взятки от студентов: советник ректора киевского вуза торговала дипломами

Брала взятки от студентов: советник ректора киевского вуза торговала дипломами

Советница ректора одного из частных высших учебных заведений в Киеве брала взятки, за которые гарантировала получение дипломов об окончании вузов без обучения и сдачи соответствующих экзаменов.

Работники правоохранительных служб задержали чиновницу на “горячем” — во время получения очередной части денег. По данным СБУ, злоумышленница брала средства от студентов.

За них она обещала отчисленным получателям высшего образования восстановить в вузе и способствовать получению выпускного диплома. Студенты могли заплатить женщине и получить документ, не выполняя требования учебной программы.

Стоимость такой услуги стоила от $1,5 тыс. СБУ удалось задокументировать несколько раз, когда чиновница получила взятки.

Женщину задержали правоохранители. Советнице ректора сообщили о подозрении по статье 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Советник ректора киевского вуза торговала дипломами — что известно о преступлении

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к правонарушению.

Читайте
Взятка за инвалидность: а Киевщине медики наживались на военных

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка