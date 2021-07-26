Советник ректора киевского вуза торговала дипломами — что известно о преступлении

Советница ректора одного из частных высших учебных заведений в Киеве брала взятки, за которые гарантировала получение дипломов об окончании вузов без обучения и сдачи соответствующих экзаменов.

Работники правоохранительных служб задержали чиновницу на “горячем” — во время получения очередной части денег. По данным СБУ, злоумышленница брала средства от студентов.

За них она обещала отчисленным получателям высшего образования восстановить в вузе и способствовать получению выпускного диплома. Студенты могли заплатить женщине и получить документ, не выполняя требования учебной программы.

Стоимость такой услуги стоила от $1,5 тыс. СБУ удалось задокументировать несколько раз, когда чиновница получила взятки.

Женщину задержали правоохранители. Советнице ректора сообщили о подозрении по статье 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к правонарушению.