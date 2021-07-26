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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Брала хабарі від студентів: радник ректора київського ВНЗ торгувала дипломами

Брала хабарі від студентів: радник ректора київського ВНЗ торгувала дипломами

Радниця ректора одного з приватних вищих навчальних закладів у Києві брала хабарі, за які гарантувала одержання дипломів про закінчення ВНЗ без навчання та складання відповідних іспитів.

Працівники правоохоронних служб затримали посадовицю на “гарячому” – під час отримання чергової частини грошей. За даними СБУ, зловмисниця брала кошти від студентів.

За них вона обіцяла відрахованим здобувачам вищої освіти поновити у ВНЗ та сприяти одержанню випускного диплому. Студенти могли заплатити жінці та отримати документ, не виконуючи вимоги навчальної програми.

Вартість такої послуги коштувала від $1,5 тис. СБУ вдалося задокументувати декілька разів, коли посадовиця отримала хабаря.

Жінку затримали правоохоронці. Радниці ректора повідомили про підозру за статтею 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

Радник ректора київського ВНЗ торгувала дипломами – що відомо про злочин

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до семи років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Наразі слідчі розв’язують питання про обрання запобіжного заходу. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до правопорушення.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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