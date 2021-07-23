Госбюро расследований разоблачило преступную группировку, которая требовала деньги у раненых на фронте бойцов. Руководил вымогательством глава одного районных бюро медико-социальной экспертизы Киевской области.

Он привлек к незаконной деятельности экс-работника медицинской службы полка области, которого уволили за взяточничество, а также его водителя.

Злоумышленники брали $4 тыс. за оформление группы инвалидности раненым военнослужащим ВСУ и другим участникам ООС.

— Также они брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, установлены факты подделки документов по инвалидности людям, которые вообще не были в зоне операции Объединенных сил. Деньги, которые выделяло государство таким якобы раненым, члены группировки делили между собой.

Всего правоохранители установили более 20 фактов передачи взяток представителям группировки. Также установили 28 лиц, которые платили за решение вопроса о получении группы инвалидности.

— Проведено семь обысков у фигурантов уголовного производства. У них изъяли $13 тыс., документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и лекарственных штампов, которые использовались ими для подделки документов, — сообщили в ГБР.

Трех злоумышленников задержали 22 июля во время передачи $1,5 тыс.

Планируется сообщения им о подозрении в получении взятки должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия). Участникам группировки грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.