Украинское Госпредприятие Антонов планирует запустить совместный проект с правительством канадской провинции Квебек.

Он заключается в производстве модифицированных самолетов Ан-74ТК-200 на территории Канады для международного рынка.

Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома и отметили, что это соглашение несет ключевую роль для украинской и канадской аэрокосмических отраслей.

В самолетах, которые будут собирать в Канаде, будут использовать новейшие технологии, например стеклянную кабину.

В проектировании модификаций основной акцент будет сделан на том, чтобы они соответствовали сертификации Канадского авиационного управления, что позволит ускорить общий процесс сертификации.

— Успешная сертификация модели самолета и его производство позволят украинской авиационной отрасли выйти из затянувшегося кризиса, — отметили в Укроборонпроме.

Сейчас уже создана компания Антонов-Канада, которая будет заниматься продвижением новых самолетов на международном рынке.

В компании отметили, что для реализации этого проекта наиболее перспективной является модель самолета Ан-74ТК-200, предназначенная для перевозки 52 пассажиров и грузов до 10 т.

Ан-74ТК-200 может работать даже в сверхсуровых условиях эксплуатации, например в арктических, высокогорных и с отсутствием инфраструктурной поддержки.

Среди недостатков данной модели — критическая зависимость от запчастей, которые производят на территории РФ и не отвечают современным требованиям.

Фото: Антонов