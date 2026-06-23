В ночь на 23 июня, начиная с 18:00 22 июня, Россия атаковала Украину 135 ударными дронами разных типов.

Ночная атака на Украину 23 июня

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, сегодня ночью противник атаковал 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 118 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

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Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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