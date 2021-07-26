Потрібен терміновий ремонт: історик передбачив обвал вежі Аккерманської фортеці

Частина Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровську – під загрозою обвалу.

Про критичний стан східного фасаду вежі №2 Аккерманської фортеці повідомив одеський історик-дослідник Андрій Красножон.

– На даний момент фасад може обвалитися будь-якої миті. Думаю, рахунок пішов на місяці (на зиму вежу в такому стані залишати не можна), – написав історик на своїй сторінці у Facebookі.

Ще у 1940-х роках місцеві мародери прорили під фортецею великий грот, внаслідок чого східна частина башти буквально повисла у повітрі. Саме це і може стати причиною ймовірного обвалу фасаду.

Андрій Красножон зауважив, що керівництво Аккерманської фортеці тривалий час намагалося приховати реальний стан справ.

– Попередній в.о. директора КП Фортеця за 4,5 роки так і не спромігся закріпити фасад рідкими анкерами. Тепер новому керівництву області та фортеці доводиться мати справу із вкрай запущеним випадком. Аварійність вежі за цей час зросла в рази, – уточнив історик.

Наразі вежа потребує термінового ремонту, однак важливо, щоб реставратори зберегли оригінал її давньої кладки.

Аккерманська фортеця

Білгород-Дністровська (або Аккерманська) фортеця розташована в однойменному місті за 80 км від Одеси. Вважається однією з найбільших фортець України.

Приблизний період будівництва Аккерманської фортеці припадає на XIII — XV століття.

Комплекс складається з чотирьох частин: цитаделі (або генуезького замку), північного (гарнізонного), південного і портового дворів.

Достеменно відомо, що певний час у фортеці проживав відомий російський поет Олександр Пушкін.

Іншими відомими гостями Білгород-Дністровської твердині були Іван Нечуй-Левицький, Леся Українка та Адам Міцкевич.

З 2019 року пам’ятку включено до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Андрій Красножон