Потрібен терміновий ремонт: історик передбачив обвал вежі Аккерманської фортеці

Частина Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровську – під загрозою обвалу.
Про критичний стан східного фасаду вежі №2 Аккерманської фортеці повідомив одеський історик-дослідник Андрій Красножон.
– На даний момент фасад може обвалитися будь-якої миті. Думаю, рахунок пішов на місяці (на зиму вежу в такому стані залишати не можна), – написав історик на своїй сторінці у Facebookі.
Ще у 1940-х роках місцеві мародери прорили під фортецею великий грот, внаслідок чого східна частина башти буквально повисла у повітрі. Саме це і може стати причиною ймовірного обвалу фасаду.
Андрій Красножон зауважив, що керівництво Аккерманської фортеці тривалий час намагалося приховати реальний стан справ.
– Попередній в.о. директора КП Фортеця за 4,5 роки так і не спромігся закріпити фасад рідкими анкерами. Тепер новому керівництву області та фортеці доводиться мати справу із вкрай запущеним випадком. Аварійність вежі за цей час зросла в рази, – уточнив історик.
Наразі вежа потребує термінового ремонту, однак важливо, щоб реставратори зберегли оригінал її давньої кладки.
Аккерманська фортеця
Білгород-Дністровська (або Аккерманська) фортеця розташована в однойменному місті за 80 км від Одеси. Вважається однією з найбільших фортець України.
Приблизний період будівництва Аккерманської фортеці припадає на XIII — XV століття.
Комплекс складається з чотирьох частин: цитаделі (або генуезького замку), північного (гарнізонного), південного і портового дворів.
Достеменно відомо, що певний час у фортеці проживав відомий російський поет Олександр Пушкін.
Іншими відомими гостями Білгород-Дністровської твердині були Іван Нечуй-Левицький, Леся Українка та Адам Міцкевич.
З 2019 року пам’ятку включено до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Джерело: Андрій Красножон