Вступительная кампания 2021 в Украине продолжается, и тысячи абитуриентов готовятся стать студентами высших учебных заведений.

После получения аттестата и сдачи всех экзаменов встает нелегкий выбор: в какой университет поступить, чтобы получить качественное образование и не пожалеть о сделанном выборе.

О том, почему высшее образование — это важно, и на что обращать внимание при выборе специальности, Фактам ICTV рассказал ректор КНУ имени Тараса Шевченко, профессор Владимир Бугров.

— Владимир Анатольевич, какие специальности пользуются наибольшим и наименьшим спросом среди абитуриентов на протяжении последних лет?

— Обычно наибольшим спросом пользуются специальности Института международных отношений, Института права, некоторые специальности Института филологии – перевод с английского языка, японский и китайский языки.

Также это психология, экономический факультет, экономическая география, туризм.

Наименьшим спросом, к сожалению, пользуются специальности, связанные с физикой, математикой. Также это некоторые гуманитарные направления, в частности религиоведение.

Но спрос на специальности, а точнее — количество поданных заявлений, не означает важности (или неважности) той или иной специальности.

Самая большая проблема заключается в том, что в Украине практически отсутствует консультирование по профессиональной ориентации и профориентационная работа на уровне старшей школы.

На сегодняшний день в развитых странах химия, физика, биология пользуются бешеным спросом, потому что это – основа для стартапов, основа для развития реальной экономики.

Весь мир идет по пути поиска и разработки новых технологий, а мы, к сожалению, имеем квази-ситуацию, потому что названные специальности в Украине пользуются наименьшим спросом.

— На ваш взгляд, от чего это зависит? Как можно изменить ситуацию?

— Однозначно, должна осуществляться государственная политика по профориентационной работе. Учреждения высшего образования, бесспорно, это делают, но здесь есть определенный разрыв между высшей и средней школой.

Минобразования в целом развивает этот аспект, в частности, через популяризацию инженерных специальностей. Украина еще с предыдущих времен славится своим инженерным образованием, но сейчас это нужно выводить на уровень средней школы и вводить консультирование относительно будущих профессий учащихся.

— Как абитуриенту выбрать нужную специальность и на что обращать внимание, кроме как на проходной балл и оценки в аттестате?

— Главным фактором, конечно, являются способности. Интересный пример специальности История: изучение истории в школе, где есть события и хронология, отличается от изучения истории в университете, потому что речь идет, в частности, об изучении источников.

Человек, умеющий работать с источниками, может работать с документами, с текстами, нарративами и смыслами. Профессиональный высококвалифицированный историк может работать и в политике, и в бизнесе, и во многих других сферах.

Точно так же высококвалифицированный математик может быть экономическим аналитиком, и не хуже (а даже и лучше), чем выпускник специальности Учет и аудит экономического факультета.

Надо выбирать то, что приходится по душе. Не следовать моде из TikTok или Instagram, где расскажут о блогерах или инфлюенсерах, а идти туда, куда ведет призвание.

Если человек получил качественное образование, хорошая работа всегда найдется.

— В соцсетях ширится стереотип о том, что легкие деньги в интернете можно заработать и без диплома. Как в наше время объяснить абитуриентам, зачем нужно высшее образование?

— Существует легенда, что Билл Гейтс не имеет университетского образования. Но когда вы посмотрите структуру компании Microsoft, увидите не одну тысячу сотрудников с докторскими степенями, которые изучали психологию, искусственный интеллект, право и тому подобное.

Это же касается и фриланса: через несколько лет появятся новые профессии и новые фрилансеры, а высшее образование – это не только знания. Это, в частности, и среда, круг единомышленников.

В известной сети по поиску работы LinkedIn немало работодателей при всей своей объективности будут обращать внимание на диплом и место обучения человека. И часто бывает так, что преимущество получает тот, кто учился в одном университете с работодателем.

Высшее образование — это не столько о знаниях, сколько о сообществе, об общении, об определенных ценностях и взглядах.

— Как вы оцениваете дистанционную форму обучения в университете? Готовы ли украинские университеты к повторному карантину?

— На сегодняшний день мы достаточно подготовлены к этим процессам, но откровенно говоря, это не является лучшим вариантом для получения высшего образования. Значительное количество специальностей требует аудиторной работы, и это касается не только естественных наук, это та же самая математика.

Сейчас мы готовимся к выходу в аудиторный режим обучения, потому что Украина сейчас в зеленой зоне. Но в случае объявления очередного локдауна мы будем действовать в соответствии с правительственными решениями.

— Что вы можете пожелать абитуриентам, поступающим в университет в этом году?

— Самое главное — это получать удовольствие и быть счастливыми от того решения, которое вы приняли.

От этого будет зависеть как минимум четыре года вашего обучения в университете.