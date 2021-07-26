Повышение тарифов на проезд в пригородных маршрутках Киева на 10-16% с сентября коснется всей правобережной части столичного региона, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Объяснил это тем, что за во время карантина предприятия работали вполсилы, а компенсации от государства не получили.

– А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10% до 16%, но на каждом маршруте индивидуально, – уточнил Павленко.

Еще одной из причин подорожания проезда он назвал наглость водителей, которые присваивают значительную часть прибыли.

– Билеты не спасут, как и кондукторы. Выход — только бесконтактная форма оплаты. Все перевозчики понимают механизм, но терпят, потому что водителей не хватает, – добавил Павленко.

А водители винят во всем начальство, и говорят, что 17 грн на маршруте Ирпень — Киев вполне достаточно. Ведь зарплату им все равно не повышают – только план по перевозкам и сборам.

Но не все перевозчики дождались осени. Например, уже сейчас проезд на маршрутах в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи подорожал до 27 грн, Бородянки и Клавдиево – с 30 до 37 грн.

Весной уже повышалась стоимость проезда на маршрутах в Бучанском, Барышевском, Броварском и Макаровском районах, а также в некоторых населенных пунктах Киево-Святошинского района.

Источник: Вести