Підвищення тарифів на проїзд у приміських маршрутках Києва на 10-16% із вересня торкнеться всієї правобережної частини столичного регіону, повідомив глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Пояснив це тим, що під час карантину підприємства працювали на півсили, а компенсації від держави не отримали.

– А потім ще й пальне підвищилося в ціні. Тож ми стали заручниками обставин. У вересні підвищення буде від 10% до 16%, але на кожному маршруті індивідуально, – уточнив Павленко.

Ще однією з причин подорожчання проїзду він назвав нахабство водіїв, які привласнюють значну частину прибутку.

– Квитки не врятують, як і кондуктори. Вихід – тільки безконтактна форма оплати. Всі перевізники розуміють механізм, але терплять, бо водіїв не вистачає, – додав Павленко.

А водії звинувачують у всьому начальство, і кажуть, що 17 грн на маршруті Ірпінь – Київ цілком достатньо. Адже зарплату їм все одно не підвищують – тільки план із перевезень і зборів.

Втім, не всі перевізники дочекалися осені. Наприклад, вже зараз проїзд на маршрутах у напрямку Ірпеня, Гостомеля, Бучі подорожчав до 27 грн, Бородянки та Клавдієво – з 30 до 37 грн.

Навесні вже підвищувалася вартість проїзду на маршрутах у Бучацькому, Баришівському, Броварському та Макарівському районах, а також в деяких населених пунктах Києво-Святошинського району.

Джерело: Вести