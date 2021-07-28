28 июля в Киеве на маршруты выйдут 12 перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Об этом Фактам ICTV сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Все они будут предоставлять услуги по новым типовым договорам Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, большая часть формальных пунктов, которые были в предыдущих договорах, заменена на реальные.

– Например, пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходах топлива. Это был пример формального подхода. В новом договоре предусмотрен конкретный предмет контроля – не сам кондиционер, а предельный температурный режим, который перевозчики должны обеспечить в салоне, – говорит Константин Усов.

Летом температура в транспорте не должна превышать 22 градуса, а зимой – не менее 15 градусов.

– Это реальный стандарт, соблюдение которого легко проверить, – отмечает заместитель председателя КГГА.

Что предусмотрено новыми договорами:

запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнения салона перевозчиков;

каждый автобус должен будет оборудован минимум пятью кнопками остановки по требованию;

за кабиной водителя должен висеть плакат определенного городом образца с информацией об идентификаторах перевозчика, личности водителя (его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения), способы обратной связи для пассажиров, права и обязанности водителя и пассажиров;

водители должны быть одеты в типичную униформу;

водители должны пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по особенностям посадки/высадки пассажиров с инвалидностью;

водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса;

водители и кондукторы должны общаться с пассажирами только на украинском языке.

За выполнением условий договора будет следить коммунальная служба перевозок.

Тем перевозчиками, которые предоставляют услуги на основании договоров, заключенных с Киевом в предыдущие периоды, предложили подписать дополнительные соглашения.

Эти же условия, о которых говорится в документах, им будут предложены и во время следующих конкурсов.