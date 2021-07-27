27 июля в Киеве перекроют движение на 12 улицах ради проведения мероприятий к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси.
Ограничение будет касаться всех видов транспортных средств и будет происходить в два этапа – с 6.00 и с 14.00.
С 06.00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большой Житомирской);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).
С 14.00 ограничения будут действовать:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
В связи с этим общественный транспорт изменит маршруты. Так, до 14.00 движение будет организовано так:
- автобус №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к ст. м. Арсенальная и от железнодорожного вокзала Центральный до ст. м. Площадь Льва Толстого;
- автобус №62: от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;
- автобус №114: на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала Центральный до ст. м. Площадь Льва Толстого.
С 14.00 до окончания мероприятий общественный транспорт будет следовать так:
- троллейбус №38: от ст. м. Выдубичи до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);
- автобус №24: от железнодорожного вокзала Центральный до стадиона Динамо им. В. Лобановского;
- автобус №55: от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – бульвар Леси Украинки – ул. Бассейная, далее – по своему маршруту;
- автобус №62: от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);
- маршрутное такси №470: от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
- маршрутное такси №520: от ст. м. Лыбедская до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
День крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого.
Указом президента Украины в 2008 году праздник стал государственным.
Источник: Патрульная полиция Киева, КГГА