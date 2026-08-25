Благотворительная организация Каритас с начала полномасштабной войны помогает украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий. Речь идет не только о денежных выплатах, но и о помощи с жильем, оплатой коммунальных услуг, приобретением лекарств и подготовкой к зиме.

За это время подход к гуманитарной поддержке изменился. Вместо массовых выплат организация все чаще оказывает адресную помощь наиболее уязвимым категориям населения. При этом условия программ существенно отличаются в зависимости от региона и конкретной общины.

Факты ICTV узнавали, кто может получить помощь от Каритас в 2026 году и как ее оформить.

Сейчас смотрят

Помощь от Каритас в 2026 году: что можно получить

В разных регионах украинцам доступны разные виды поддержки. Это выплаты на отопление и коммунальные услуги, ваучеры на рецептурные лекарства или помощь с ремонтом и утеплением жилья.

К примеру, в Запорожской области Каритас предоставляет 19 400 грн на подготовку к осенне-зимнему периоду. В Котельве Полтавской области регистрируют домохозяйства на помощь для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива.

Отдельная программа в Каменском предусматривает ваучер на рецептурные лекарства до 2 160 грн.

А в Кривом Роге переселенцам могут помочь с модернизацией и утеплением жилья. В этом случае речь идет не о выплате денег, а о непосредственном проведении необходимых работ.

Помощь от Каритас 2026: кто может получить деньги на отопление и коммунальные услуги

В Запорожской области благотворительный фонд Каритас Запорожья проводит регистрацию на денежную помощь для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Программа действует в рамках проекта Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине. В частности, регистрация на выплаты проводится в селе Петро-Михайловка.

Размер пособия составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. Средства выплачиваются одним платежом. Их можно использовать для приобретения твердого топлива, в частности, дров, или оплаты коммунальных услуг — газа и электроэнергии.

Рассчитывать на поддержку могут уязвимые категории населения, среди которых:

пожилые люди;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица;

другие люди, нуждающиеся в помощи.

Чтобы узнать об условиях и возможности регистрации, жителям рекомендуют обращаться к представителям местных властей в своих общинах.

Проект реализует Каритас Украина при поддержке американского народа через правительство США и Государственный департамент США.

Помощь от Каритас в Котельве: деньги на топливо и коммунальные услуги

Еще одна программа работает в Котельве Полтавской области. Каритас Полтава приступил к регистрации на денежную помощь для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива на зимний период 2026/27 годов. Помощь выделяется на домохозяйство.

Участие могут принимать внутренне перемещенные лица, принадлежащие хотя бы одной из определенных категорий уязвимости. В частности, речь идет о:

людей с инвалидностью I или II группы и с инвалидностью с детства;

людей от 60 лет;

одиноких матерей, родителей или опекунов несовершеннолетних детей;

беременных женщин и матерей, кормящих детей младше 3 лет;

родителей приемных несовершеннолетних детей;

людей с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в дорогостоящем лечении;

многодетные семьи, где воспитывают трех или более несовершеннолетних детей.

Регистрация проводится 25 августа в Котельве по адресу ул. Полтавский шлях, 224.

Ваучер на лекарства от Каритас: кто может получить 2 160 грн

Отдельную программу помощи реализует Каритас Каменское. Она предусматривает ваучер на приобретение рецептурного лекарства максимальной стоимостью 2 160 грн.

Ваучер можно получить один раз. Он действует в течение 30 дней с момента получения кода, но не дольше, чем будет продолжаться соответствующий проект.

Важно, что программа распространяется именно на рецептурные препараты. Ею нельзя оплатить лекарства из программы Доступные лекарства, витамины или биологически активные добавки.

Воспользоваться ваучером можно только в аптеках-партнерах и определенных отделениях сетей Аптека низких цен, Шара и Копейка.

Помощь могут получить люди, которые принадлежат, по меньшей мере, к одной из категорий социальной уязвимости:

одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины или кормящие грудью женщины с детьми до 3 лет;

люди с инвалидностью I или II группы и люди с инвалидностью с детства;

одинокие люди в возрасте от 55 лет, не имеющие поддержки трудоспособных родственников;

многодетные семьи, где есть три или более несовершеннолетних детей.

Для получения ваучера также необходим рецепт врача – бумажный или распечатанный электронный. На момент регистрации он должен быть выдан не более месяца назад.

При обращении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, ИНН и документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории.

Для уточнения информации и регистрации можно звонить по телефону 050 697 87 74 в будни с 10:00 до 17:00.

Как получить помощь от Каритас 2026 в Кривом Роге на утепление и модернизацию жилья

В Кривом Роге и Криворожском районе Каритас продолжает поддерживать внутренне перемещенных лиц. Одна из программ направлена ​​на улучшение жилищных условий переселенцев.

Ее особенность состоит в том, что участникам не выплачивают деньги на руки. Специалисты фонда помогают провести необходимые работы по модернизации и утеплению жилья.

Воспользоваться программой могут ВПЛ, имеющие собственное или арендованное жилье, требующее улучшения. Статус внутриперемещенного лица должен быть официально оформлен с 2022 года.

Приоритет предоставляют людям с тяжелыми заболеваниями, людям с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким матерям, родителям или опекунам несовершеннолетних детей, одиноким людям в возрасте от 60 лет, не имеющим поддержки трудоспособных родственников, а также беременным и кормящим грудью матерям.

Сначала нужно пройти предварительную регистрацию. После этого специалисты фонда могут приехать по адресу, чтобы оценить состояние жилья и определить, какие работы необходимы.

Обратиться в Каритас Кривой Рог можно по телефону +38 (067) 180-21-64, по электронной почте caritas.kryvyi.rih@gmail.com или по адресу: Кривой Рог, ул. Ивана Франко, 8.

Как получить помощь от Каритас в 2026 году

Каритас не предоставляет единой выплаты всем украинцам. Программы, суммы пособия, категории получателей и правила регистрации могут отличаться даже в соседних общинах.

Поэтому перед обращением следует проверить актуальную информацию именно для своего населенного пункта. Следите за официальными страницами местных представительств Каритас в Facebook.

Так можно узнать, открыт ли прием заявок, кто может претендовать на помощь, какие документы необходимы и куда нужно обращаться.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.